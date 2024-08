Insgesamt also spricht vieles für Vale und manches gegen Southern Copper. Doch das Finden von Einzeltiteln ist komplex, ein Investment kaum in jeder Hinsicht vielversprechend. Aussichtsreicher ist ein Blick auf einen breiter gefassten Korb an Minengesellschaften. So beispielsweise verzeichnet der 30 Bergbauunternehmen umfassende Philadelphia Gold/Silver Index eine Performance von 21 Prozent seit Anfang Jahr und von 27 Prozent in den letzten zwölf Monaten. Ähnlich positiv entwickelte sich der S&P Commodity Producers Gold Index.