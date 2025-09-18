So oder so: Ob De Meo wirklich langfristig überzeugt und die Rückkehr des «Mojo der Marken» schafft, wie er selbst angekündigt hat, muss sich erst noch beweisen. Gemäss Bernstein dürfte die Selbsthilfe-Erholungsstory bei Kering ähnlich schwankungsanfällig verlaufen wie bei anderen Luxusgüterkonzernen in den vergangenen zehn Jahren. Auch HSBC merkt an, dass das Unternehmen voraussichtlich seine Marken- und Asset-Strategie überdenken muss und allenfalls schlecht laufende Aktivitäten einstellen, sowie die Beteiligungen der Holding Artemis - darunter Puma, Weingüter oder Christie's - neu zu organisieren.