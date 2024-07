4) Finanztitel

Die Valoren von Unternehmen in regulierungsintensiven Bereichen wie dem Finanzsektor könnten am Montag steigen, da eine republikanische Präsidentschaft voraussichtlich nachsichtiger sein wird als eine demokratische. Grosse Banken wie JPMorgan, Bank of America sowie Kreditkartenunternehmen Discover Financial, Capital One oder Synchrony Financial stehen im Fokus.