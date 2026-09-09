Am Mittwoch verkündete das Oerlikon-Management auch neue Mittelfristziele. So soll der Umsatz bis 2030 bei über zwei Milliarden Franken liegen. Zugleich soll die operative Marge mehr als 20 Prozent betragen. «Vor allem auf Profitabilitätsstufe publiziert Oerlikon im Vergleich zu den aktuellen Erwartungen ambitiöse Ziele», notierte der zuständige Analyst der Zürcher Kantonalbank (ZKB), Andreas von Arx. Trotz eines gemischten Leistungsausweises in den vergangenen Jahren seien die neuen Ziele ein Schritt in die richtige Richtung.