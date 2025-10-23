Die Wahrnehmung, dass Ferrari sowohl eine Luxusmarke als auch ein Automobilhersteller ist, hat dazu beigetragen, dass die Aktien im Vergleich zu ihren Konkurrenten eine höhere Bewertung erzielen. Nach dem jüngsten Einbruch wird die Aktie mit dem 34-Fachen des erwarteten Gewinns gehandelt, verglichen mit dem 21-Fachen von Porsche und dem 4-Fachen von Volkswagen. Hermès wird dagegen mit dem 45-Fachen gehandelt, während der französische Luxuskonzern LVMH mit dem 26-Fachen bewertet wird.