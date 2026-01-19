An der Schweizer Börse zeigte sich nun ein gemischtes Bild. Am härtesten traf es Luxusgüterhersteller Richemont, der mit minus 3,35 Prozent als grösster Verlierer im SMI dastand. Allerdings spielten hier nicht nur die Trump-Drohungen eine Rolle - die Royal Bank of Canada hatte zuvor das Kursziel für die Aktie auf 165 von 170 Franken gesenkt. Auch andere exportorientierte Titel litten: Alcon büsste 2,41 Prozent ein, der Logistikkonzern Kühne+Nagel gab 2,17 Prozent ab, gefolgt von Partners Group mit minus 2,1 Prozent und Logitech mit minus 1,48 Prozent.