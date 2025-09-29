Ansonsten wirft der drohende «Shutdown» in den USA seine Schatten voraus. Sollten sich Demokraten und Republikaner nicht doch noch in letzter Minute auf einen Übergangshaushalt und eine Erhöhung der Schuldengrenze einigen können, droht bereits ab Mittwoch eine Schliessung von zahlreichen US-Behörden. US-Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt wenig kompromissbereit gezeigt, auch wenn er sich nun doch noch mit den oppositionellen Demokraten treffen will. Die Fronten sind verhärtet und beide Seiten schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Zudem drohte Trump zuletzt auch mit Massenentlassungen in der US-Verwaltung, sollte es zu keiner Einigung kommen.