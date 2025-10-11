In der Schweiz beginnt in der kommenden Woche die Quartalsberichterstattung. Die Anleger dürften dabei besonders auf den Donnerstag achten, wenn das Börsenschwergewicht Nestlé seine Umsätze für die vergangenen neun Monate präsentiert. Am selben Tag legen auch Ems-Chemie, VAT, ABB, DocMorris und Kuros ihre Zahlen vor. Bereits am Montag legt Tecan seine Bücher für das dritte Quartal offen, gefolgt von Bossard und Givaudan am Dienstag und Cicor und Sulzer am Mittwoch. Der Wochenabschluss macht Comet am nächsten Freitag.