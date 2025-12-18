Last, but not least: Auch die SPI-Werte SGS und Skan haben es in die HB-Favoritenliste geschafft. Der Warenprüfkonzern liefere «konstant gute Zahlen». Zudem sei das Tempo in Bezug auf kleine Übernahmen mit 20 Transaktionen im Jahr 2025 deutlich beschleunigt worden, was sich mittelfristig auszahlen sollte. Die Experten sehen den fundamentalen Wert der Aktie bei über 100 Franken. So hoch stand sie zuletzt im Mai 2022.