Das Szenario einkehrender Ruhe im Nahostkrieg sei am Vortag an den Finanzmärkten schnell eingepreist worden, sagte ein Händler. US-Notenbankchef Jerome Powell habe zudem signalisiert, dass die US-Notenbank mit Blick auf die Zinspolitik weiter abwarten wolle. Für eine deutliche Aufwärtsbewegung sei die Lage im Nahen und Mittleren Osten wohl einfach noch zu fragil. Einige Marktteilnehmer würden zwar bereits an ein Sommer-Rally denken, falls der Konflikt nicht weiter eskaliert, andere riefen hingegen den noch nicht gelösten Zollstreit wieder in Erinnerung. Die nächste Deadline diesbezüglich am 9. Juli sei ja nicht mehr weit entfernt.