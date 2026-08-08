Schweizer Berichtssaison geht weiter

Das zweite grosse Thema an ‌den Kapitalmärkten neben dem Iran-Krieg sei weiterhin die Entwicklung der Technologieunternehmen in den USA, sagt Ulrich Kater, Chefökonom der DekaBank. «Gegenwärtig findet im KI-Sektor ein Übergang von einer generellen Euphorie in die harte Realität der Zahlen statt.» Auf Gesamtmarktebene gleichen sich einige Faktoren jedoch wieder aus: Preissenkungen bei Halbleitern etwa belasteten die Kurse einzelner Chiphersteller, reduzierten aber zugleich die Investitionskosten von KI-Unternehmen und stützten deren Aktienkurse. Die ​Gewinnentwicklung im ​vergangenen Quartal zeige zugleich, dass viele beteiligte Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle erhebliche Substanz aufweisen. «Ob diese ausreicht, um die ⁠hochgesteckten Erwartungen zu erfüllen, kann niemand seriös vorhersagen.»