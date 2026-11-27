Gute Nachrichten = Schlechte Nachrichten?

Hinweise darauf könnten die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag liefern. Analysten rechnen für November mit einem Rückgang des Stellenaufbaus auf 90'000 Jobs nach 165'000 Arbeitsplätzen im Vormonat. Zwei Tage zuvor legt der private Arbeitsmarktdienstleister ADP die ‌Ergebnisse seiner Erhebung vor. Derzeit gilt eine Anhebung des Leitzinses durch die Notenbank Fed um einen Viertelprozentpunkt als sicher. In den vergangenen Wochen war zeitweise über einen doppelt so grossen Schritt diskutiert worden. «Die Fed könnte natürlich zurückzucken», sagt David Rees, Chefökonom des Brokerhauses Schroders. Sollte ​sie am 9. Dezember jedoch auf eine Straffung der Geldpolitik verzichten, würde dies Spekulationen auf ​eine drastischere Zinserhöhung zu einem späteren Zeitpunkt Auftrieb geben könnte und einen erneuten ​Aktienausverkauf wie in den vergangenen Wochen auslösen.