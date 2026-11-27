Ein Ende der Kursturbulenzen an den Finanzmärkten ist Experten zufolge vorerst nicht in Sicht. Es bleibe unklar, ob der KI-Investitionsboom anhalte und wie weit die Zinsen steigen würden, sagt Analyst Kyle Rodda vom Brokerhaus Capital.com. Die neuen US-Zolldrohungen, die Spionageaffäre um den weltgrössten Chipkonzern Nvidia sowie das anhaltende Risiko einer Eskalation der Kämpfe im Nahen Osten zehrten ebenfalls an den Nerven der Anleger.
Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet auf Wochensicht einen knapp 2-prozentigen Zuwachs. Der Swiss Market Index ist jedoch unter der 15'000-Punkte-Marke geblieben, und dem Swiss Performance Index reichte es nicht für eine Rückkehr zur 21'000-Zähler-Schwelle.
Auch der Dax legte in der alten Woche zu, und zwar rund 2,5 Prozent. Der eigentliche Belastungstest stehe dem deutschen Leitindex aber noch bevor, betonte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst der Consorsbank. Dieser werde die zentrale Frage beantworten müssen: «Erleben wir gerade eine nachhaltige Bodenbildung mit der Chance auf eine Wiederaufnahme der Jahresendrally oder nur eine Pause, bevor neue Gewinnmitnahmen einsetzen?»
Gute Nachrichten = Schlechte Nachrichten?
Hinweise darauf könnten die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag liefern. Analysten rechnen für November mit einem Rückgang des Stellenaufbaus auf 90'000 Jobs nach 165'000 Arbeitsplätzen im Vormonat. Zwei Tage zuvor legt der private Arbeitsmarktdienstleister ADP die Ergebnisse seiner Erhebung vor. Derzeit gilt eine Anhebung des Leitzinses durch die Notenbank Fed um einen Viertelprozentpunkt als sicher. In den vergangenen Wochen war zeitweise über einen doppelt so grossen Schritt diskutiert worden. «Die Fed könnte natürlich zurückzucken», sagt David Rees, Chefökonom des Brokerhauses Schroders. Sollte sie am 9. Dezember jedoch auf eine Straffung der Geldpolitik verzichten, würde dies Spekulationen auf eine drastischere Zinserhöhung zu einem späteren Zeitpunkt Auftrieb geben könnte und einen erneuten Aktienausverkauf wie in den vergangenen Wochen auslösen.
Auch in der Schweiz gibt es seitens Konjunktur einiges zu verarbeiten. Am Montag veröffentlicht das Seco das Bruttoinlandprodukt für das dritte Quartal, die KOF ihr Konjunkturbarometer für November. Am Dienstag folgen der Einkaufsmanager-Index, die Detailhandelsumsätze für Oktober sowie der hypothekarische Referenzzinssatz des Bundesamts für Wohnungswesen.
Besonders im Fokus steht am Mittwoch die Teuerung. Die Konsumentenpreise für November dürften im Hinblick auf den geldpolitischen Entscheid der SNB im Dezember genau beachtet werden. Weiter gibt am Donnerstag das BFS die Nominallohnentwicklung bekannt.
In Europa ist der Konjunkturdatenkalender ebenfalls prall gefüllt. Ihr Hauptaugenmerk richten Anleger dabei auf die Inflationsdaten aus Deutschland (Montag) und der Eurozone (Dienstag). In der Währungsgemeinschaft blieb die Teuerungsrate Analystenschätzungen zufolge im November bei vier Prozent. Allerdings dürfte die Kernrate, bei der die stark schwankenden Preise für Lebensmittel und Energie herausgerechnet werden, leicht auf 2,7 Prozent gestiegen sein. Dieser Trend werde voraussichtlich anhalten, da die Energiepreissteigerungen der vergangenen Monate allmählich auf die Preise von Waren und Dienstleistungen durchschlügen.
Wohl und Wehe der KI-Branche hängt auch an Zinsen
Die Geldpolitik spielt auch eine wichtige Rolle bei der Frage, ob sich die milliardenschweren Investitionen in neue KI-Rechenzentren auszahlen werden. Wachsende Zweifel daran waren zuletzt die Hauptgründe für den Kursverfall an den Aktienmärkten. Es sei zwar nicht ausgeschlossen, dass sich die Ausbaupläne als übertrieben herausstellten, sagen die Volkswirte der Commerzbank. «Allerdings sprechen die stark steigende Nachfrage, die hohe Profitabilität der KI-Unternehmen sowie die Bedeutung von KI im Systemwettbewerb mit China dafür, dass der Investitionsboom zumindest 2027 weitergeht und nicht nur die US-Konjunktur stützt.»
Mit Spannung warten Börsianer darüber hinaus auf das nächste Kapitel in der Nvidia-Saga. In der neuen Woche soll der Konzernchef Jensen Huang mehreren Ausschüssen des US-Kongresses Rede und Antwort stehen. Die Abgeordneten und Senatoren dürften ihn unter anderem zu seiner Liaison mit einer chinesischen Geschäftsfrau befragen, die KI-Chips von Nvidia illegal in die Volksrepublik geschleust haben soll.
(Reuters/cash)