Es gibt Alternativen. Zum einen beziehen sie sich auf den Swiss Leader Index (SLI). Er enthält die 30 liquidesten und grössten Titel des Schweizer Aktienmarktes. Das Spezielle: Die Gewichtungen sind nach oben begrenzt. Die vier grössten Titel dürfen maximal 9 Prozent des Index ausmachen. Die weiteren Titel werden auf 4,5 Prozent beschränkt. Entsprechend ist der Einfluss von Nestlé, Novartis, Roche und UBS auf die Performance des Index nicht so stark wie im SMI - freilich kann sich das positiv oder negativ auswirken.