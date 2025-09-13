Volkswagen entwickelt und produziert in China zusammen mit Xpeng und Leapmotor. Leapmotor-Chef Zhu Jiangming sagte Reuters, das Unternehmen wolle seine Elektrofahrzeuge ausserhalb Chinas verkaufen und mit anderen Marken über die Lizenzierung seiner Technologie sprechen. Und auch VW steuert Beratern zufolge ein noch engeres Bündnis an: Geprüft werde, ob die Elektrofahrzeugtechnologien von Xpeng die eigenen ergänzen oder ersetzen könnten, sagte Yale Zhang, Geschäftsführer des Shanghaier Beratungsunternehmens AutoForesight. Wenn die Strategie in China funktioniere, könne Volkswagen sie weltweit anwenden. He Xiaopeng von Xpeng sagte, die beiden Autohersteller wollten ihre Partnerschaft über China hinaus ausweiten. Das würde Xpengs Umsatz steigern, ohne dass Fabriken im Ausland gebaut werden müssten, sagte Wang von Autodatas. Ein Sprecher von Volkswagen China sagte, die Zusammenarbeit mit Xpeng konzentriere sich derzeit auf China.