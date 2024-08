Gleichzeitig stagniert die Konjunktur in Europa und zeigt keine Anzeichen einer Erholung. Die inverse Zinskurve zeigt schon seit längerem eine bevorstehende Rezession in den USA an, der Abschwung wird nun zunehmend am Arbeitsmarkt ersichtlich. «Das Rezessionsrisiko in den USA ist real und erhöht», so Geissbühler. Dazu komme, dass der August und September saisonal die schwächsten Börsenmonate sind. Von den Notenbanken ist derweil bis im September wenig zu erwarten. Dann dürfte aber auch die US-Notenbank Fed ihre Zinswende einläuten.