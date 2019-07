Sechs Tipps für Themen-ETF

Anlageerfolg mit Autopilot - ETF auf Future Mobility

DWS setzt auch bei diesem ETF auf den Indexanbieter Yewno. Der Index ist breit diversifiziert und führt bis zu hundert Titel wie etwa AMD, Nvidia, Micron, Hitachi und ASML. DWS-Vertriebsleiter Schweiz, Sven Württemberger, sagt: «Das sind neue ETF, die nach vorne blicken.» Traditionelle ETF blicken demgegenüber eher zurück, denn sie stellen auf die Marktkapitalisierung ab. Dank den Artificial-Intelligence-basierten Filtern, die Yewno zur Aktienselektion verwendet, soll in zukünftige Gewinner investiert werden. Obwohl sich die Performance des ETF in diesem Jahr erholt hat, beträgt die Dividendenrendite immer noch 2,6 Prozent, was für einen Index auf Tech-Firmen erstaunlich hoch ist. Mit der Kursentwicklung des ETF auf Artificial Intelligence (AI) kann das Produkt nicht mithalten. Das hängt auch damit zusammen, dass das Anlagethema bereits seit längerer Zeit beliebt ist.

Pro Jahr beträgt die Total Expense Ratio (TER) 35 Basispunkte, die ISIN lautet IE00BGV5VR99.

Nährboden für Portfoliogewinne - ETF auf Nasdaq Biotech

Biotech klingt nach altbekannt. Doch verstehen wohl nur einzelne Anleger, an was für neuen Medikamenten und Behandlungen die Forscher in den Labors der Branchenführer arbeiten. In ein ausgewähltes Biotech-Unternehmen zu investieren, ist nur etwas für risikofähige Anleger, denn positive und negative Forschungsergebnisse haben massiven Einfluss auf die Kurse. Besser ist es, breit diversifiziert in den Sektor zu investieren. Das bietet dieser ETF, auch wenn die regionalen Gewichte klar verteilt sind: Rund 95 Prozent der Unternehmen im Index Nasdaq Biotechnology sind in den USA domiziliert respektive deren Aktien dort kotiert. Dabei handelt es sich um klingende Namen wie Gilead Sciences, Celgene und Amgen. Chinesische Valoren wie Beigene, einen Onkologiespezialisten, umfasst der Index allerdings auch.

Pro Jahr beträgt die TER 40 Basispunkte, die ISIN lautet IE00BQ70R696.

Selbstlernende Rendite - ETF auf Artificial Intelligence und Big Data

«Künstliche Intelligenz ist das neue ESG», ist Sven Württemberger überzeugt. Im Gegensatz zu ESG interessieren sich vor allem Privatinvestoren und Privat-Banking-Kunden dafür und nicht so sehr institutionelle Anleger. Der ETF von DWS bildet den Nasdaq Yewno Artificial Intelligence and Big Data Index ab, der bis zu hundert innovative Unternehmen aus den Bereichen Cyber Security, Digital Payment und Voice Recognition umfasst. Dazu zählen Valoren wie Xilinx, Cadence Design Systems, Softbank und Proofpoint. Das ist für Anleger auch deshalb spannend, weil viele dieser Firmen in Asien domiziliert sind und nicht in den USA. Bis heute investieren westliche Investoren vor allem in Tech-Konzerne. Durch diesen ETF kann das Übergewicht regional diversifiziert werden.

Pro Jahr beträgt die TER 35 Basispunkte, die ISIN lautet IE00BGV5VN51.

Unterwegs im Crypto Valley - ETF auf Elwood-Blockchain

Der Bitcoin-Kurs hat sich erholt und noch immer verbinden viele die Blockchain-Technologie nur mit Kryptowährungen. Invesco hat mit Elwood Asset Management einen ETF lanciert, der das weitreichendere Potenzial der Blockchain-Technologie erschliesst. Bin Ren, CEO von Elwood, erklärt die Idee: Der Index biete Zugang zu globalen Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die am Blockchain-Ökosystem künftig partizipieren könnten. Er ist darauf ausgelegt, sich mit dem potenziellen Wachstum der Blockchain-Technologie weiterzuentwickeln. Zu den grössten Aktienpositionen zählen CME Group, GMO Internet, Taiwan Semiconductor und Global Unichip. 40 Prozent der Aktien im Index sind in den USA kotiert, in Japan 30 Prozent und aus Taiwan und China stammen etwas mehr als 10 Prozent der Titel.

Pro Jahr beträgt die TER des ETF 65 Basispunkte, die ISIN lautet IE00BGBN6P67.

Hohe Anlagequalität und Rendite - ETF auf Preferred Shares

Preferred Shares? Die meisten Schweizer Anleger dürften noch nie davon gehört haben. Im Gegensatz zu US-Investoren, die seit langem damit vertraut sind. Preferred Shares zählen zum Tier-1-Kapital und damit zur Kernkapitalquote. Sie sind eine zwischen Aktien und Anleihen angesiedelte Hybridform. Technisch gesehen sind sie jedoch Aktien, obwohl ihre Performance-Muster denen von Anleihen entsprechen. Nima Pouyan von Invesco führt aus, dass Preferred Shares Laufzeiten und eine Duration besitzen. «Die Cupons sind technisch gesehen Dividenden, ähneln aber eher Cupons, da der Emittent sie nicht wie Dividenden von Stammaktien beliebig kürzen kann.» Bei einer Anlage in Preferred Shares entsprechen die Renditen mit mehr als 6 Prozent bei einem durchschnittlichen Investment-Grade-Rating eher denen von High-Yield-Anlagen.

Pro Jahr beträgt die TER des ETF 50 Basispunkte, die ISIN lautet IE00BG482169.

Vom Absturz profitieren - ETF auf Fallen Angel

Beim Fallen-Angel-Phänomen drücken zwei Faktoren auf den Kurs der Anleihen. Im Vorfeld der Herabstufung beginnen die Kurse zu sinken, wenn sich die Investoren für die Herabstufung positionieren. Ist die Herabstufung von Investment Grade zu High Yield erfolgt, zwingen strenge Anlagerichtlinien einige grosse, gewöhnlich institutionelle Vermögensinhaber dazu, sich von diesen Anleihepositionen zu trennen. Diese Zwangsverkäufe können dazu führen, dass die Anleihe überverkauft wird. Dadurch ergeben sich dann wieder neue Einstiegschancen. Oft folgen auf den überzogenen Ausverkauf der Anleihen daher auch Erholungen der Anleihekurse, von denen Investoren mit einem guten Timing profitieren können. In manchen Fällen wird die Anleihe später sogar wieder auf Investment Grade hochgestuft. Der Fallen-Angel-ETF bildet den Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index ab.

Pro Jahr beträgt die TER des ETF 45 Basispunkte, die ISIN lautet IE00BD0Q9673.