Wie das Chile-Engagement von China Southern Power zeigt, reicht der Expansionsdrang auch in sensible Bereiche. Das kann zu Komplikationen führen, etwa beim Versuch des Hongkonger Tycoons Li Ka-shing, Häfen der CK Hutchison Holdings im Panamakanal und anderswo zu verkaufen. Auch in den Bereichen kritische Metalle, Elektroautos und Rechenzentren schreiten chinesische Unternehmen voran. DayOne Data Centers beispielsweise, unterstützt von GDS Holdings aus China, investiert in Anlagen unter anderem in Südostasien und plant einen Börsengang in den USA.