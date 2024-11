Bei den Einzelwerten profitierte Rheinmetall von den Wachstums- und Rendite-Aussichten des Rüstungsgeschäfts. Der Vorstand sehe bis 2027 das Potenzial für einen Umsatz von 20 Milliarden Euro und eine Rendite von 18 Prozent, hiess es auf einer Investorenkonferenz. Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzern zogen in einem schwachen Marktumfeld in der Spitze um vier Prozent an die Spitze des Dax.