Renault und Ford wollen sich mit der gemeinsamen Entwicklung günstiger Elektroautos für den europäischen Markt gegen die wachsende Konkurrenz aus China wappnen. Zudem wollen die beiden Konzerne bei der Produktion von Nutzfahrzeugen zusammenarbeiten, wie sie am Dienstag mitteilten. «Wir wissen, dass wir in unserer Branche um unsere Existenz kämpfen», sagte Ford-Chef Jim Farley am Montag vor Journalisten in Paris. Renault-Chef Francois Provost erklärte: «Die Chinesen werden bald kommen, und deshalb will ich nicht warten.» Das erste von zwei geplanten kleinen elektrischen Fords soll in einem Renault-Werk in Nordfrankreich produziert werden und 2028 auf den Markt kommen. Beide Seiten betonten, eine Fusion sei nicht geplant.