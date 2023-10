Grossbritannien legt am Mittwoch Inflationsdaten vor. Mit 6,7 Prozent war die Inflationsrate im August eine der höchsten in Westeuropa gewesen. «Da in der Realwirtschaft die Wirkungen der rasanten Zinserhöhungen langsam ankommen, macht das die Entscheidungsfindung für die Bank of England nicht gerade leichter», sagt Commerzbank-Experte Michael Pfister. «Fällt die Inflation nun weniger stark als erwartet, dürften sich diejenigen bestätigt sehen, die weitere Schritte der BoE als notwendig ansehen, um die Inflation in den Griff zu bekommen.»