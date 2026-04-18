Das ist er auch. Der Privatanleger aus Phoenix begann 2019 bei Robinhood, als er gerade alt genug war, um die Plattform zu nutzen. Seine erste Transaktion betraf ein paar Ford-Aktien. Dann kam McDonald’s, und andere Lebensmittelunternehmen folgten. Im Jahr 2023, so sagte er, sei sein Konto «einfach explodiert». Seit September desselben Jahres hat er laut Robinhood-Kontoschirmfotos, die Easterwood Bloomberg News zur Verfügung stellte, über 885'000 Dollar verdient. Easterwood besitzt nicht nur eine Robinhood-Kreditkarte, sondern ist auch Mitglied bei Robinhood Concierge, einem Service, der auf Personen mit einem Vermögen von 1 Million Dollar oder einer Plattformaktivität beschränkt ist, die sie in die obersten Ränge aller Kunden bringt.