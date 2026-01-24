«In der kommenden Woche dürften die Diskussionen um weitere Zinssenkungen wieder Fahrt aufnehmen», prognostiziert Commerzbank-Ökonom Michael Pfister. «Deutet Fed-Chef Jerome Powell an, dass der Leitzins bei der folgenden Sitzung im März - wie von uns ​erwartet - weiter gesenkt wird, dürfte der US-Dollar angesichts der derzeitigen Markterwartungen wieder leiden.» Die Federal Reserve hatte den ‌Leitzins im Dezember um einen Viertelprozentpunkt auf die aktuelle Spanne von 3,50 bis ‌3,75 Prozent gesenkt und dies vor allem mit dem schwachen Jobmarkt begründet.