Die Valoren von MTU Aero Engines setzen sich am Freitag an die Spitze des deutschen Leitindex Dax. Sie verbessern sich um 2,7 Prozent auf 364,90 Euro.
Das Unternehmen stellt Triebwerte für den zivilen und den militärischen Einsatz her. Es hat unter anderem eine Partnerschaft mit der deutschen Bundeswehr, für die MTU den Eurofighter Typhoon und weitere Jets instand hält.
Zweifel an einem baldigen Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine geben den Rüstungswerten auch generell Auftrieb. Der europäische Branchenindex legt in der Spitze 2,9 Prozent zu.
Russland hat der Ukraine einen Drohnenangriff auf eine Residenz von Präsident Wladimir Putin vorgeworfen. Das belastete die Friedensbemühungen zum Jahreswechsel.
(cash/Reuters)