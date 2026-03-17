Home Depot ist an der Börse an sich eine Erfolgsgeschichte: Die Aktie der weltgrössten Baumarktkette stieg von rund 34 Dollar im Jahr 2011 bis auf 430 Dollar im Jahr 2024. Der Irak-Krieg und die damit verbundenen Sorgen über die Konsumentenlaune warf den Titel nun auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren zurück - wobei die Aktie schon vorher etwas schwächelte. «Unsere Kunden halten sich seit nunmehr drei Jahren mit grossen Renovierungsprojekten zurück», sagte Finanzchef Richard McPhail kürzlich. Die Hypothekenzinsen müssten weiter sinken und die Einkommen deutlicher steigen, damit sich das Wachstum beschleunige. Da ein möglicher Inflationsschub Leitzinssenkungen in den USA wahrscheinlich verhindert, sind bei der Aktie von Home Depot vorerst keine Sprünge zu erwarten.