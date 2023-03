Seit Oktober ist der Kurs von Swisscom um rund 130 Franken gestiegen. Es scheint, als sei der Ruf von Swisscom an der Börse derzeit besser als der Ruf des Unternehmens. In ihren Kommentaren äussern sich Analysten nur verhalten optimistisch zur Swisscom. Die zum Geschäftsjahr 2022 vorgestellten Zahlen zu den Aktivitäten in der Schweiz und in Italien wurden aber solid eingestuft. Dies dürfte den Dividendentitel an der Börse zwar nicht in eine Kursrakete verwandeln, aber diesem gegen unten in nächster Zeit eine gewisse Absicherung geben.