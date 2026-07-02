Ypsomed und Basilea überzeugen derzeit 80 Prozent der Analysten. Während erstere den Gesamtmarkt im ersten Halbjahr übertroffen hat, schneidet Basilea eher unterdurchschnittlich ab. Dies, obwohl die Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 überzeugend waren und mit mehreren Medikamenten Erfolge erzielt werden konnten. Für das angelaufene Jahr 2026 stellt das Biopharmaunternehmen ein Umsatzwachstum von etwa 10 Prozent und ein Plus beim Betriebsgewinn von etwa 20 Prozent in Aussicht. Gemäss Octavian ist Basilea nach dem Ausstieg aus der Onkologie ein profitables Biopharma-Unternehmen mit Fokus auf Antiinfektiva. Der CEO selbst sieht das Unternehmen gemäss Interviewaussage aus Oktober «in der besten Position, in der wir je waren».