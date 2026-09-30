Im SMI-Keller befinden sich nach wie vor die Aktien des Privatmarktspezialisten Partners Group. Sie haben zwischen Ende August und Ende September nicht weniger als 17,5 Prozent eingebüsst. Die Titel stehen schon seit einiger Zeit unter massivem Druck. Seit dem letzten Hoch bei etwas über 1400 Franken im Frühjahr 2025 sind die Titel um knapp 60 Prozent gesunken - und beim Stand von aktuell 606,40 Franken sind sie so wenig wert wie zuletzt vor sechseinhalb Jahren. Viele Experten sehen den Druck von der Aktie nicht so schnell schwinden.