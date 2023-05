Die Quartalsergebnisse in der Berichtswoche fielen mehrheitlich positiv aus, vermochten den Gesamtmarkt aber nicht auf ein neues Jahreshoch zu heben. Die Notenbankentscheide der Fed am Mittwoch und der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag lieferten keine nenneswert positive Impulse, nachdem die Zinserhöhungen innerhalb der Erwartungen ausgefallen waren. Die Seitwärtsbewegung in engen Bandbreiten unterhalb des Jahreshoch dürfte vorerst weitergehen und die Kursveränderungen bei den Einzeltiteln anhalten.