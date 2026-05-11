Der Zusammenhang trifft wohl nicht immer zu, wie etwa die Aktionäre der inzwischen insolventen Solarfirma Meyer Burger erfahren haben. Deren Solarzellen und -module passten zwar gut in die Energiewende, das Unternehmen scheiterte jedoch. Dennoch zeigen die Angaben von EFG, dass der Konnex überwiegend gegeben ist - ja, fast schon gegeben sein muss, wenn Schweizer Unternehmen überleben wollen. Denn der anhaltende Druck durch die Aufwertung des Schweizer Frankens und durch die hohen Arbeitskosten im Inland lasse den Unternehmen nur eine Chance: «Sie müssen fortwährend innovativ sein», schreiben die Experten von EFG in ihrem jüngsten Bericht.