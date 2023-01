In den ersten vier Handelstagen an der Schweizer Börse hat der Grosskonzerne-Index SMI den Kurs um 3,87 Prozent gesteigert. Der positive Lauf hielt bis zum Freitagabend an. Ein zwingender Indikator für das restliche Jahr sind die ersten Handelstage an der Aktienbörse trotzdem nicht. Jetzt schon alle Wetten für 2023 zu platzieren, wäre also verwegen. Das Risiko eines neuerlichen Downturns ist immer noch reell.