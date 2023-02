Obwohl die Investitionen in Öl und Gas auf kurze Sicht wegen der Energieknappheit weiter zunehmen dürften, liege die Dynamik bei den Investitionen bei der sauberen Energie, heisst es in der Studie. So sollten staatliche Anreize für weiteren Schub sorgen. Einen starken Impuls gebe auch die Rückverlagerung von Produktionsstätten aus Schwellenländern zurück in die Industriestaaten.