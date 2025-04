Insbesondere die Erholung an der Nasdaq am Vorabend geben den nötigen Schub. Die US-Börsen hatten am Vorabend deutlich zugelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump glaubt, dass die USA in Bezug auf ein mögliches Handelsabkommen mit China vorankommen. Hinzu kamen Aussagen nach Börsenschluss, dass Trump keine Absicht habe, Fed-Chef Jerome Powell zu entlassen. Was zuvor die Märkte noch verunsichert hatte, sorgt nun für starke US-Futures und entsprechend auch hierzulande für Gewinne.