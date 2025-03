Nach wie vor stünden die Zolldrohungen der US-Regierung im Fokus, hiess es weiter. Am Berichtstag keimte allerdings auch eine leise Hoffnung auf, dass die nächste Runde der von Donald Trump angedrohten Strafzölle gezielter und auch massvoller ausfallen könnte, als bisher befürchtet. Derweil beeinflussten aktuelle Konjunkturzahlen das Geschehen nur wenig. Trotz eines schwächeren Einkaufsmanagerindex kam in Europa keine grosse Verkaufsbereitschaft auf, wie ein Marktanalyst sagte. Im Fokus stehe der Aufschwung im Frühjahr. Und in den USA stiegen die Kurse, obwohl schlechte Wirtschaftsdaten und neue KI-News aus China die Stimmung hätten merklich eintrüben können, hiess es weiter.