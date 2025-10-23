Der Leitindex SMI wurde dabei aber vor allem von den deutlich schwächeren Roche nach Umsatzzahlen belastet, während sich der breite SPI zum Handelsschluss derweil nur knapp unter dem Vortagesschluss bewegte. Die generelle Stimmung ist laut Händlern nach wie vor von Vorsicht geprägt. Strukturelle Risiken wie geopolitische Spannungen und geldpolitische Unwägbarkeiten seien keineswegs vom Tisch, sagte einer. Die laufende Berichtssaison sollte jedenfalls nicht über bestehende Risiken hinwegtäuschen.