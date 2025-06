Am Montag hat vor allem der SMI unter dem Eindruck nachgebender Index-Schwergewichte nachgegeben. Die Einbussen hielten sich aber trotz des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten zwischen Israel und dem Iran in Grenzen. Die Auseinandersetzung habe bislang an den Finanzmärkten noch keine Panik ausgelöst, sagten Händler. In Frankfurt, London oder Paris schlossen die Aktienmärkte gar im Plus, während es auch an der Wall Street mit den Dividendenpapieren am Nachmittag hiesiger Zeit nach oben ging.