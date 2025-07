An der Newsfront wird diese Woche allerdings noch einiges los sein: In den kommenden Tagen werden hierzulande rund 40 Firmen ihre Ergebnisse vorlegen, darunter Schwergewichte wie Nestlé und Roche. International werden insbesondere die Zahlen von Alphabet und Tesla am Mittwoch sowie die EZB-Zinssitzung vom Donnerstag als Gradmesser für die Stimmung erachtet. Insgesamt würden sich die Märkte weiterhin im Spannungsfeld zwischen den geopolitischen Unsicherheiten, geldpolitischer Zurückhaltung und der richtungsweisenden Berichtssaison bewegen, hiess es dazu in einer Einschätzung von «Capital.com».