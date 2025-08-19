Am Markt gebe es einen gewissen Optimismus für ein Ende des Ukraine-Kriegs, sagte ein Händler. Die Investoren würden wieder mehr wagen. Niemand wolle ein mögliches Friedensrally verpassen, sagte ein weiterer Marktteilnehmer. Es sei zwar noch kein Frieden in Sicht. Aber zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs zeichne sich ein umfassender Verhandlungsprozess mit allen Beteiligten ab. Ob allerdings Russland von seinen Maximalforderungen Abstand nehmen werde, sei unklar, hiess es zugleich. Zunächst richtet sich der Blick der Anleger nun ohnehin auf das Fed-Protokoll am Mittwochabend und dann auf das jährliche Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Insbesondere von der Rede des unter Druck stehenden Fed-Chefs Jerome Powell am Freitag erhoffen sich viele frische Erkenntnisse über die künftige Zinspolitik in den USA.