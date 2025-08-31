Die Halbjahresergebnisse übertrafen Umsatz mässig zwar die Erwartungen, dafür enttäuschte die Rentabilität. Entscheidend war jedoch, dass die Prognose für das Gesamtjahr auf eine starke zweite Hälfte deutet. Zudem kann die neue Grossanlage in Belgien wie geplant hochgefahren werden, wonach Kunden fristgerecht beliefert werden können und die Wachstumsziele realistisch erscheinen. Polypeptide investiert derzeit in neue Kapazitäten, um Chancen im Geschäftsfeld der Diätmedikamente zu nutzen. Polypeptide profitiert ausserdem von positiven Aussichten in der Branche von Pharmazulieferern. Diese sei laut UBS von starken mittelfristigen Wachstumsaussichten, untermauert durch gesicherte langfristige Verträge, geprägt.