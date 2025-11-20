Implenia - KGV 11

Seit Frühjahr wird der Baukonzern von Jens Vollmar geleitet. Der neue CEO hat zuvor fast zehn Jahre lang die Hochbaudivision von Implenia geführt. Doch Implenia überzeugt nicht nur mit einem neuen Konzernchef, in den viele Hoffnungen gesetzt werden. Die Zürcher Firma liefert bereits seit Längerem positive Ergebnisse und verfügt über einen robusten Auftragsbestand. Zuletzt konnte Implenia mehrere Grossaufträge in Deutschland akquirieren. Die Aktie hat sich im Einklang mit anderen europäischen Bauunternehmen bereits sehr gut entwickelt: Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienwert auf derzeit 61,20 Franken verdoppelt. Das KGV von 11 liegt moderat, und angesichts der positiven Aussichten für die Bauwirtschaft sehen Analysten weiteres Potenzial.