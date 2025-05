Diese Firmen sollten relativ immun sein bei einer Rezession

Eine ausgeprägte Rezession - und nicht nur zwei Quartale in Folge mit leicht negativer Wirtschaftsentwicklung, wie es zum Beispiel in Deutschland in den letzten Jahren mehrfach vorkam - geht mit einem deutlichen Rückgang der Gewinnentwicklung der Unternehmen einher. In der Regel schrumpfen die Unternehmensgewinne um durchschnittlich 5 Prozent bis 10 Prozent, was der Markt derzeit nicht einpreist, sagt Thomas Jäger, Senior Portfolio Manager Swiss Equities von Mirabaud Asset Management auf Anfrage von cash.ch. Entsprechend sieht er bei zyklischen Unternehmen noch Verlustpotenzial, sollte es zu einer schweren Rezession in der westlichen Welt kommen.