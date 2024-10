Anleger hielten sich angesichts grosser Unsicherheit zurück: «Vielen fällt es derzeit wegen der geringen Visibilität sehr schwer, sich zu positionieren», kommentierte ein Händler. Die schwächelnde Konjunktur, der steigende Ölpreis und wieder gedämpfte Zinssenkungserwartungen sprächen gegen ein Engagement am Aktienmarkt. Am stärksten aber verunsichere der Nahostkonflikt: «Gerade am heutigen 7. Oktober, dem traurigen Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel, lassen die Anleger die Nachrichtenticker nicht aus den Augen, denn noch immer steht ein angekündigter Gegenangriff Israels auf den Iran aus», so ein Börsianer.