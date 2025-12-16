Kaum Einfluss auf das Geschehen hatten die US-Arbeitsmarktdaten, die am Nachmittag veröffentlicht wurden. Die Zahlen fielen durchzogen aus: Während im Oktober wegen eines Einmaleffekts 105'000 Stellen abgebaut wurden, wurden im November 64'000 zusätzliche Stellen ausserhalb der Landwirtschaft geschaffen. Ökonomen hatten im Schnitt mit 50'000 neuen Stellen gerechnet. Gleichzeitig steige die Arbeitslosigkeit, während der Lohndruck nachlasse, kommentierte ein Marktbeobachter: «Insgesamt dürften die Zahlen die Spekulationen auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank im nächsten Jahr stützen.» Am Donnerstag liefern die Inflationsdaten dann ein weiteres wichtiges Puzzleteil für die Beurteilung des künftigen Zinspfads in den USA nach der jüngsten Zinssenkung der US-Notenbank Fed.