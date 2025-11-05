Vertreter von Schweizer Privatunternehmen trafen sich derweil auf eigene Faust mit Donald Trump, um über die Zollproblematik zu sprechen. Der US-Präsident teilte auf seiner Plattform Truth Social mit, dass er mit «hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Schweiz» Handelsfragen besprochen habe. Es sei ihm «eine grosse Ehre» gewesen, und er dankte den Beteiligten für «die gute Arbeit». Gleichzeitig sollte sich der US-Supreme Court am Mittwoch in einer ersten Anhörung mit der Rechtmässigkeit der von der Trump-Regierung erhobenen Importzöllen befassen.