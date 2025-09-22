Daher warteten die Investoren nun vor allem auf die Berichterstattung zum dritten Quartal, hiess es in Marktkreisen. Sie werde zeigen, wie gut die Unternehmen die neuen Zollschranken der USA verdauen. Der Kalender war zum Wochenstart noch überschaubar. Hierzulande steht etwa am Donnerstag die Schweizerische Nationalbank mit ihrer Lagebeurteilung im Mittelpunkt. Der international wichtigste Termin folgt am Freitag, wenn der Kernindex der persönlichen US-Konsumausgaben für August veröffentlicht wird. Der Kernindex persönlicher Konsumausgaben ist im Vergleich zum weniger umfassenden Verbraucherpreisindex das favorisierte Inflationsmass der Fed.