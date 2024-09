Lindt & Sprüngli (+1,8 Prozent) wurden befeuert von einem Analystenkommentar. So hat Barclays das Rating für den Edelschokoladenhersteller auf 'Overweight' erhöht. Dank besserer Kakaoernten in Westafrika gehe er davon aus, dass die Preise für den Rohstoff weiter sinken würden, schrieb der zuständige Analyst. Am breiten Markt trieb der gleiche Analyst mit dieser Aussage und einer entsprechenden Rating-Heraufstufung auch die Barry-Callebaut-Papiere in die Höhe (+7,2 Prozent).