Die geopolitische Gemengelage sorge für eine klar erkennbare Kaufzurückhaltung, hiess es unter Aktienhändlern. Die derzeit abwartende Haltung dürfe aber nicht mit Panik oder einem Paradigmenwechsel verwechselt werden, so der Tenor am Markt. Zusätzlich werfen die bevorstehenden Notenbank-Sitzungen bereits ihre Schatten voraus. Am (morgigen) Mittwochabend wird die US-Notenbank Fed und am Donnerstag die Schweizerische Nationalbank über ihre künftige Geldpolitik informieren. Während das Fed die Füsse still halten dürfte, wird von der SNB eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte auf dann null Prozent erwartet.