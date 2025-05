Zum anderen sorgte die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch die Ratingagentur Moody's am letzten Freitag für Verunsicherung und Zurückhaltung an den Märkten. Damit haben die USA bei der letzten grossen Rating-Agentur wegen ihrer hohen Staatsverschuldung die Spitzennote für die Bonität verloren. Wirklich überraschend komme dieser Schritt aber nicht, hiess es am Markt am Montag. Bald schon könnte die US-Zollpolitik wieder der wichtigste Impulsgeber werden. «Denn hier ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen», meinte ein Händler.