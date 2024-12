Der Leitindex SMI schloss 0,18 Prozent tiefer bei 11'694,43 Punkten (Tagestief 11'669, -hoch 11'736). Auf Wochensicht ergibt das ein Minus von 0,7 Prozent, womit die bisherige Jahresbilanz auf rund 5 Prozent gefallen ist. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsste am Freitag 0,22 Prozent auf 1938,31 Zähler und der breit gefasste SPI 0,22 Prozent auf 15'581,70 Zähler ein. Bei den 30 Blue Chips schlossen 19 im Minus und elf im Plus.