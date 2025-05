Donald Trump hat seinen ersten «Trade Deal» abgeschlossen - und zwar wie erwartet mit Grossbritannien. Viele weitere Deals seien in einem fortgeschrittenen Stadium, liess der US-Präsident wissen. Seit 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist eine Pressekonferenz zu dem Thema im Gange. Auch mit China bahnt sich eine Annäherung an. Ein Treffen soll noch in dieser Woche in der Schweiz stattfinden. Dagegen habe die Entscheidung der US-Notenbank vom Vorabend, die Zinsen nicht zu senken, keine tieferen Spuren hinterlassen, heisst es am Markt.