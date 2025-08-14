Der überraschend starke Preisauftrieb bei US-Produzenten verhinderte einen deutlicheren Anstieg des SMI. In den USA sind die Produzentenpreise im Juli im Jahresvergleich um 3,3 Prozent gestiegen nach einem Plus von 2,3 Prozent im Juni. Ökonomen hatten für Juli lediglich einen Anstieg von 2,5 Prozent erwartet. Das dämpfte die am Dienstag mit verhaltenen Daten zum Preisauftrieb auf der Konsumentenseite aufgekommenen Hoffnungen auf eine rasche Zinssenkung in der weltweit grössten Volkswirtschaft. Eine höhere Inflation schränkt den Spielraum für Zinssenkungen ein und darauf hatte die Börse zuletzt verstärkt spekuliert. Gross ist die Hoffnung derweil mit Blick auf die Ukraine-Gespräche von Trump und Putin.